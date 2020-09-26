Van'da dere yatağına gizlenmiş 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, dere yatağında üzeri taşlarla kapatılmış çuvallar içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirildi.

Başkale ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu tacirlerinin dere yatağına gizlediği 3 çuval içerisinde 71 kilo 453 gram eroin ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2020-09-26 09:22:33



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