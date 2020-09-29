Van TSO’dan ‘hijyen seti’ dağıtımı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından esnaf ve kentin üretiminde öncü rol oynayan firmalara “hijyen seti” dağıtımı yapıldı.

Van TSO’dan yapılan açıklamada, tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiği ve mücadele ettiği korona virüsün oda üyeleri için gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan büyük sıkıntılara neden olduğu belirtildi. Açıklamada, “Salgının ülkemizde görüldüğü andan itibaren sağlık çalışanlarımız büyük fedakarlık göstermiş, ekonomi yönetimimiz ise ekonominin yeniden canlanması ve istihdamın devamı için önemli destekler sunmuştur. Bu kapsamda salgının atlatılması ve daha güçlü bir şekilde mücadele edilmesi adına maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması büyük önem kazanmıştır. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren üyelerimizin sorunlarının çözümü ve ayakta kalmaları için her türlü adımı attık ve birçoğunda da başarılı olduk. Maske stoklarında sorun yaşandığı dönemlerde ihtiyaç duyan üyelerimize maske temin ettik. Üyelerimizin iş yerlerini ziyaret ederek sorunlarını dinledik, sorunlarını ilgili makamlara ilettik. Akabinde gerek üyelerimizin gerek halkımızın kurallara uyulması adına kent genelinde uyarıcı ve kuralların yazılı olduğu afişler astık/dağıtımını gerçekleştirdik. Daha sonra korona virüs teşhisi konulmuş üyelerimiz için ‘Hastalıkta ve Sağlıkta Her Zaman Bir Aileyiz’ diyerek ‘Mobil Destek Ekibi’ni kurduk. İş yerlerine gidemeyen ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayan üyelerimiz için gerekli destekleri sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak salgın sürecinde üyelerimiz için hayata geçirmiş olduğumuz hizmetlerin yanı sıra şimdi de esnafımız ve kentimizin üretiminde öncü rol oynayan firmalarımıza ‘hijyen seti’ dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Farkındalık oluşturmak adına başlatmış olduğumuz çalışma kapsamında ilk olarak Van Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan firmalarımıza hijyen setini dağıtmış bulunmaktayız. İçinde maske ve hijyen malzemelerinin yanı sıra üzerinde sağlık kurallarının yer aldığı hijyen setleri, ilimizde kümelenmiş üretim alanlarında bulunan firmalarımıza ve esnafımıza peyderpey dağıtımı gerçekleştirilecektir. Farkındalık oluşturmak adına başlatmış olduğumuz çalışamaya kentin kamu kurum kuruluşları ve dinamiklerinin de destek olmasını bekliyoruz. Zor günlerde geçtiğimiz şu günleri maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, el ele vererek hep birlikte aşabileceğimizi buradan tekraren belirtmek isteriz” denildi.

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