Çaldıran Belediyesinden evde bakım hizmeti

Van’ın Çaldıran Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan hasta, yaşlı ve çocukları evlerinde ziyaret ederek ücretsiz bakım hizmeti veriyor.

Çaldıran Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmayla maddi durumu düşük olan hasta, yaşlı, engelli ve çocuklara ücretsiz kişisel bakım hizmeti veriliyor. Maddi durumu iyi olmayan kişilerin önceden tespit edilerek hizmetin evlerde verildiğini belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma, ilçemizde büyük beğeni topladı. Kişisel bakım hizmetlerini vatandaşımızın evine giderek veriyoruz. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza kişisel bakım hizmetlerini evlerinde veriyoruz. Amacımız imkanı olmayan kardeşlerimize kişisel saç sakal bakımlarını evlerinde yaptırmaktır. Bu hizmetlerimiz devam edecektir” dedi.

Kişisel bakım hizmeti alan vatandaşlar da, belediye başkanlığının yürüttüğü çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Özellikle hasta ve çocukların pandemi döneminde çok dışarı çıkamadıklarını için saç sakal gibi hizmetin evlerinde belediye tarafından verilmesini yerinde buluyoruz” ifadelerini kullandılar.

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