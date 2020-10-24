DAKA’dan Python ve Rasberry Pi ile Robotik ve Kodlama eğitimi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından ‘İleri Seviye Python ve Rasberry Pi ile Robotik ve Kodlama Eğitimi’ projesi kapsamında eğitimler verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sürekli Eğitim Merkezinde gerçekleşen eğitimler, 1923 Ekim 2020 tarihleri arasında 5 gün ve 40 saat olarak tamamlandı. İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin katıldığı eğitimlerde programlama dünyasına girişten programlama diline, Python kurulumundan Python’daki veri tiplerine kadar birçok alanda bilgilerin sunulduğunu ifade eden yetkililer, “Eğitimlerde ayrıca değişkenler, ifadeler ve deyimler, koşullu durumlar ve ifadeler, karşılaştırma operatörleri, mantıksal operatörler, fonksiyonlar, döngü mantığı, while ve for döngüleri, dijital listeleme teknikleri, karakter dizileri, modül, Random ve Time alıştırmalar modülü, algoritma mantığı, dosya oluşturma, dosyadan veri okuma, dijital arayüz okuma ve depolama, Raspberry Pi ile hareketli ya da sensörlü mimari çalışmalar yapan mimarlık pratikleri, Raspberry Pi üzerinde bir server çalıştırarak veri alışverişi, algoritma ve kodlama, Raspberry Pi ve modelleri, Raspberry Pi Raspbian işletim sisteminin yüklenmesi, Raspberry Pi’ye yüklenebilecek diğer işletim sistemlerini tanıtımı, Raspberry Pi temel ayarlar, Raspberry Pi ağ ayarları, Raspberry Pi uzaktan bağlantı, Raspberry Pi ile LED yakma ve buzzer kullanımı, Raspberry Pi ile LDR kullanımı, Raspberry Pi ile HCSR04 kullanımı, Raspberry Pi ile röle kullanımı, Raspberry Pi ile servo motor kullanımı, Raspberry Pi ile DC motor kullanımı, Raspberry Pi ile RC522 RFID kart kullanımı, Raspberry Pi ile ses sensörü kullanımı ve Raspberry Pi ile ortam nemini ölçmek konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak adına bilgiler verildi” dediler.

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