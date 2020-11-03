Van'da ot yangını

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Van’ın Başkale ilçesinde ot yığınında çıkan yangın, çevre evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün akşam saat 20.20’de Başkale ilçesine bağı Yukarı Dikmen Mahallesi Çamlık Sokak’ta meydana geldi. Ot yığınının yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Başkale İlçe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından ot, saman ve kışlık yakacaklar tamamen yandı.

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