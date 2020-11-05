Van TSO’da “sektör toplantıları” başladı

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), üyelerin sorunlarına çözüm olmak için ‘Sektör Toplantıları’na başladı.

Pandeminin kentte ortaya çıktığı ilk günden itibaren gerek üyelerinin yaşanan krizden en az hasarla çıkması ve ekonomik desteklerden en iyi şekilde faydalanması adına önemli çalışmalara imza atan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), üyelerin sorunlarına çözüm olmak için yeni bir çalışmaya imza attı. Tarım, hayvancılık, otomotiv, inşaat, gıda, turizm, ticaret gibi kentin başlıca sektörlerinde yaşanan sorunların çözüme kavuşması adına Van TSO tarafından “Sektör Toplantıları” başlatıldı. Sektör toplantıları kapsamında ilk olarak inşaat sektöründe faaliyet yürüten oda üyeleri, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ı ziyaret etti. Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen başkanlığında bir araya gelen inşaat sektöründe faaliyet gösteren üyeler, Kaymakam ve Başkan Vekili Sinan Aslan’a yaşadıkları sorunları anlattı. İmar, yapılaşma, ruhsat gibi konularda yaşadıkları sorunları aktaran üyeler, Aslan’da çözüm ve destek talebinde bulundu.

Sektör toplantıları kapsamında yapılan toplantı da İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan ile yapıldı. Van TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Eren Görsel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi ve Burak Gültepe öncülüğünde bir araya gelen Van TSO Mühendisler Grubu üyeleri, Sinan Aslan'a yaşadıkları sorunları bire bir anlattı. Van TSO tarafından başlatılan “Sektör Toplantıları” kapsamında başta 19 meslek komitesi olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren üyeler yaşadıkları sorunları, sorunların muhataplarına bire bir aktarma fırsatı bulacağı belirtildi.

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