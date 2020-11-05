Taziye evinde yangın

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Van’ın Başkale ilçesindeki bir taziye evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçenin Böğrüpek Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını vatandaşlar söndürürken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri de kısa sürede bölgeye vararak soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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