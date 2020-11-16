Başkale´de 44 kilo eroin ele geçirildi

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 44 kilo 95 gram eroin ile 312 karton kaçan sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Esenyamaç Mahallesi Dereboyu mezrasında 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 44 kilo 95 gram eroin ile 312 karton kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Başkale Harun AKSU
2020-11-16 10:12:25
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