Van’da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi Van’da yapılan bağlamalar 3 ülkeye gönderiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi Van’da yapılan bağlamalar 3 ülkeye gönderiliyor

İHA

Van’da online müzik ve bağlama imalatı eğitimi Van’da yapılan bağlamalar 3 ülkeye gönderiliyor

Van’ın İpekyolu ilçesinde 40 yıldır bağlama imalatı yapan ve bu bağlamaları başka ülkelere gönderen Tevhid Topal, korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesinin ardından online bağlama eğitimi vermeye başladı.
Van’da müzik aletleri imalatçısı 54 yaşındaki Tevhid Topal, uzun yıllardır bağlama üretimi yapıyor. Bölgeye bağlama yapım imalatını ilk olarak getiren Tevhid usta, korona virüs salgını nedeniyle eğitimlerini sosyal medya hesaplarında sürdürmeye başladı. Özellikle korona virüs tedbirleri süresince zamanlarını evde geçiren vatandaşların müziğe ilgi göstermesiyle birlikte bağlama imalatında yoğun bir mesai yapan Tevhid usta, son günlerde taleplere de yetişemiyor. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden başlamasıyla bağlama imalatı aşamalarını sosyal medya hesaplarında online olarak yayınlamaya başlayan Tevhid usta, zamanlarını evde geçiren müzisyenlere de katkı sunuyor.
İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Trafik Sokaktaki atölyesinde imalat çalışmalarını sürdüren Tevhit usta, üretimini yaptığı bağlamalarını Türkiye’nin dört bir tarafına olduğu gibi Amerika, Yeni Zelanda ve Almanya gibi ülkelere de gönderiyor.
İHA muhabirine konuşan bağlama yapım ustası Tevhid Topal, Van’a ilk olarak bağlama yapım mesleğini kendisinin getirdiğini belirtti. Bağlama yapımının çok zorlu bir işçilik olduğunun altını çizen Topal, “Ana branşım bağlama ustalığı, ancak bağlamanın yanı sıra tambur da yapıyorum. Diğer enstrümanların ise bakımını ve onarımlarını yapıyorum. Ürettiğimiz bağlamalar Türkiye’nin her yerine gitti. Türkiye’nin dışında Amerika, Yeni Zelanda ve Almanya’ya da gönderdik” dedi.

“İnsanlar evlerinde otururken türkü seslendiriyoruz”
Korona virüs vakalarının yeniden artış göstermesiyle birlikte daha önce yüz yüze yaptıkları eğitimlerini online olarak yapmaya başladıklarını dile getiren Topal, “İnsanlar yeniden evlerine bağlandı. Bu yüzden birçok müzisyen de evinde dışarı çıkamıyor. Müzikle ilgilenen öğretmen ve sanatçılarımız var. Bunlar artık evlerinde müzik yapmaya başladı. Bizler de müzisyenlerimize katkıda bulunmak amacıyla kendi sosyal medya hesaplarımızda bir çalışma yaptık. Sosyal medyada hem burada yaptığımız işi anlatıyoruz hem de insanlar evlerinde otururken birkaç türkü seslendiriyoruz” diye konuştu.

“Online müzik yapmaya başladık”
Yaklaşık 10 yıldır bağlama yapım eğitimi alan Fırat Turan ise salgın sürecinde imalata devam ederken, aynı zamanda online müzik yaptıklarını ifade ederek, “Pandeminin ilk başlangıcında olduğu gibi şimdi de online müzik yapmaya başladık. Bu süreçte evde kalan insanların müziğe yaklaştığını fark ettik. Biz öncesinde olduğu gibi icraatlarımızı sürdürüyoruz. Birlikte oturup meşk yaptığımız oluyor. Bunun üzerinde de canlı yayınlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman kalıntıları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Van Gölü çekilince Urartular dönemine ait liman ...
Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden Öğretmenler Arası Anı Yarışması
Van'da cadde ve sokaklar kalabalık, maskeler takılı
YEREL HABERLER Van'da cadde ve sokaklar kalabalık, maskeler takılı
Van’da ‘Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı’ hazırlığı
YEREL HABERLER Van’da ‘Mobilya ve Yan Ürünleri Fuarı’ hazırlığı
Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyerek esnafı dinledi
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan çalışmaları denetleyerek esnafı ...
Edremit’te öğretmenler ata bindi Öğretmenler özel günlerinde atlarla buluştu
YEREL HABERLER Edremit’te öğretmenler ata bindi Öğretmenler özel ...
Başkan Ensari’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Ensari’den Öğretmenler Günü mesajı
AK Parti Milletvekili Gülaçar’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Gülaçar’dan Öğretmenler Günü ...
Vali Bilmez, öğretmenlerle telekonferans aracılığıyla görüştü
YEREL HABERLER Vali Bilmez, öğretmenlerle telekonferans aracılığıyla ...
Araçta 13 kilo uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda parayla yakalandılar
YEREL HABERLER Araçta 13 kilo uyuşturucu, silah ve yüklü miktarda ...
Erciş'te Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Erciş'te Öğretmenler Günü
Van’da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 13 kilo metamfetamin ele geçirildi
Urartu Göz'de Göz kapağı estetiği başarıyla gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Urartu Göz'de Göz kapağı estetiği başarıyla ...
Başkan Say’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan Öğretmenler Günü mesajı
Deprem şehidi öğretmenler, mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Deprem şehidi öğretmenler, mezarları başında anıldı
Başkan Akman’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan Öğretmenler Günü mesajı
Van'da, Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
YEREL HABERLER Van'da, Öğretmenler Günü'nde Atatürk Anıtı'na çelenk ...
Başkale´de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale´de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi
Başkale’de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale’de arazide gizlenmiş tıbbi ilaç ele geçirildi
Başkan Berge’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Berge’den Öğretmenler Günü mesajı
Vali Bilmez’den Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Öğretmenler Günü mesajı
Kaymakam Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aslan’dan Öğretmenler Günü mesajı
Ziyaretçisi azalan Van kedileri, inci kefaliyle besleniyor
YEREL HABERLER Ziyaretçisi azalan Van kedileri, inci kefaliyle ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X