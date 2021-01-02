Çaldıran buz tuttu



Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan dondurucu soğuk, hayatı durma noktasına getirdi. 9 Ocak 1990´da sıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldüğü Çaldıran'da, bu yıl geceleri hava sıcaklığı eksi 30 derecelere kadar düştü. Vatandaşların kurutmak için dışarı astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Hareket halindeki araçların yakıtları dondu.

Çaldıran'da aşırı soğuklar hayatı olumsuz etkiledi. 9 Ocak 1990 tarihinsıfırın altında 46.4 derece ile Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığının ölçüldüğü Çaldıran'da 30 Aralık'ta gece, hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü. Vatandaşların kurutmak üzere dışarı astığı kilim ve çamaşırlar ile ağaçlar aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu. Yolda seyir halinde olan tankerin yakıtı dondu.

'8 SAAT YOLDA KALDILAR'

Yolda 8 saat boyunca aracın çalışmasını beklediklerini söyleyen tankerin şoförü, "Biz Batman'dan geliyoruz. Ağrı Doğubayazıt'a gidecektik. Saat 02.00 sıralarında aracın yakıtı dondu. Seyir halindeydik bir anda istop etti. Saat 04.00'e kadar uğraştık ama çalıştıramadık. Geceyi diğer arkadaşımızın aracında geçirdik. Deponun altında ateş yakarak aracı çalıştırdık" dedi.

'SOĞUK NEDENİYLE HAYVANLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ'

Çaldıran ilçesine bağlı Oruçlu Mahallesi'nde yaşayan Zeki Beyazsu ise, "Çaldıran gerçekten bu sene çok soğuk. Hayvanlarımızı dışarı bırakamıyoruz. Kurutmak için dışarı asılan elbiseler dondu. Suyumuz da donuyor. Kışın burada büyük sıkıntılar yaşıyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan

2021-01-02 09:30:23



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