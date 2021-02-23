Van’da 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonda 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine operasyon yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeus’un da katıldığı aramada, zulalanmış şekilde 776 paket halinde toplam 22 kilo 780 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili S.İ., S.B. ve J.E. isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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