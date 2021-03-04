Saray ilçesinde vaka sayısı arttı, eğitime 10 gün ara verildi

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Van’ın Saray ilçesindeki 4 mahallede vaka sayılarının bir anda artış göstermesi üzerine okullar 10 gün süreyle tatil edildi.

Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi ile Tuşba ilçesinin Altıntepe Mahallesi’nde gizli yapılan taziyeler nedeniyle korona virüs vakalarının artması sonrası, Saray ilçesinde de Dolutaş, Yeşilalıç, Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde yeni vakalar tespit edildi. İlçenin Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinde hastaneye başvuran vatandaşların testlerinin pozitif çıkması üzerine Van’dan gelen filyasyon ekipleri bu iki mahallede çalışma başlattı.

Yapılan görüşmelerde testi pozitif çıkan vatandaşların temaslılarının Dolutaş ve Yeşilalıç mahallelerinin dışında Yurtbaşı ve Çaybağı mahallelerinde de olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine birçok temaslıdan numuneler alındı. Şu ana kadar 14 yeni pozitif vakanın tespit edildiği mahallerde okullar 10 gün süreyle tatil edildi. Filyasyon ekipleri çalışmalarını sürdürürken, jandarma da mahallelerde devriye atmaya başladı.

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