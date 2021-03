Hilton Oteli’ne ‘Sıfır Atık’ belgesi

Van’da konaklama sektörünün önde gelen isimlerinden Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk ‘Sıfır Atık’ belgesini alan otel oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı “Sıfır Atık” çalışması kapsamında tüm aşamaları başarıyla tamamlayıp Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni kuran Double Tree By Hilton Van Oteli, bölgenin ilk ‘Sıfır Atık’ belgesini alan otel oldu. Sıfır Atık projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından 2019 yılında israfın önlenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan bir proje olduğunu ifade eden Double Tree By Hilton Van Oteli Gıda Mühendisi Fatma Betül Toprak, bu projenin Türkiye’nin 81 ilinde uygulanmaya başlandığını söyledi. Sürdürülebilir bir gelecek için yasal mevzuat gereklilikleri doğrultusunda ‘Sıfır Atık Sisteminin’ otelin tüm alanlarında uygulanmaya başlandığını dile getiren Toprak, “Bu proje kapsamında geri dönüşüme girecek ürünlerin çevreye kazandırılması, enerjinin azaltılması amaçlamaktadır. Bizde otel olarak çevreye katkı sağlamak amacıyla sistemimizi kurup, başvurumuzu yaptık ve nihayetinde Van’da bu belgeyi alan ilk oteliz. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Proje çerçevesinde ilk olarak otelin durumuna bağlı olarak sistemlerini kurduklarını aktaran Toprak, “İlk önce çalışan sayımıza ve otelin durumuna bağlı olarak sistemimizi kurduk. Nerede hangi ürün atık çıkar? Atığı azaltmak için neler yapabiliriz? Bunları araştırdık. Daha sonra sorumlu kişileri belirledik ve her sorumlu kişi, atık azaltımına yönelik eğitim aldı ve bunun hayata geçirilmesi amacıyla müşterilere önerilerde bulundu” ifadelerini kullandı.

Çevreye duyarlı bir otel olarak projeyi hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Toprak, “Gelecek nesillere bırakacağımız en güzel miras, temiz ve yaşanılabilir bir çevredir. ‘Sıfır Atık’ projesi de bunun için iyi bir şanstır. Bizler organik gübre üretmek istiyoruz. Bu şekilde kendi gübremizi kendimiz üreterek, toprağımızı verimleştirmeyi amaçlıyoruz. Mutfağımızdan çıkan organik atıkları; belli prosedürler sonucunda organik gübreye çevirip, bahçemize ekmeyi ve böylece toprağı verimleştirerek iyi bir sonuç elde etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Amacının bundan sonra atıkları geri dönüşüm ile bir oyun parkına dönüştürmek olduğunu vurgulayan Toprak, “Bu benim ikinci projem. Bu proje kapsamında her şeyle kendim ilgilendim. Sistemin kurulması, insanların organize edilmesi amaçlı bu yola girdik. İlk önce organik gübre üretimi ile başladık. Şimdi de kullanılmayan kumaşlar ve otelden çıkan atıklarla oyun parkı kurma hayalim var. Hem çocukların seveceği ve zaman geçirebileceği bir yer oluşturulacak hem de atıkların çöpe gitmesi engellenecektir” dedi.

