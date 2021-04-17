Van'da durdurulan araçta arama yapıldı; 'Rexo', 103 kilo 'eroin' buldu

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Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da, polisin takibi sonucu durdurulan araçta 'Rexo' ile yapılan aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu Tuşba ilçesinde takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-04-17 21:50:39



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