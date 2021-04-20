(Özel) Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: “Bizi tehdit ediyorlar”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: “Bizi tehdit ediyorlar”

İHA

(Özel) Çocuğu dağa kaçırılan acılı baba: “Bizi tehdit ediyorlar”

Van’da 2014 yılında terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Tahsin Ertaş, çocuğuna kavuşmak için verdikleri mücadeleden dolayı tehdit edildiklerini söyledi.
Van’ın Çatak ilçesinde yaşayan ve her hafta HDP il binası önüne kadar yürüyüş yapıp çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Vanlı ailelerden Ertaş ailesi, oğlu Yusuf’un geri verilmesini istiyor. Artvin Hopa’da üniversite 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Yusuf Ertaş’ın 2014 yılında kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden acılı aile, 7 yıldır evlatlarının hasretini çekiyor. 7 yıldır çocuğum kayıptır. Ben bunu HDP’den istiyorum. Artvin Hopa’da okuyordu. Üniversite 3’üncü sınıftaydı. O günden bu yana sağ mı, ölü mü bilmiyorum” dedi.
Konuşmasında oğlunun teslim olması için çağrıda bulunan Ertaş, “Oğlum gel Türkiye Cumhuriyeti’ne teslim ol. Ben hastayım. Allah rızası için gel, ben seni özlemişim” ifadelerini kullandı.

“Bizi tehdit ediyorlar”
Oğlunun efendi birisi olduğunu ve bunu herkesin de bildiğini belirten Ertaş, “Allah şahittir, ben bunu ondan beklemiyordum. Ama kafasını yıkadılar. Kandırıp götürdüler. Bizler köye gidip geliyoruz. Hiçbir tadı yok. Biz tehlikeye giriyoruz, bizi tehdit ediyorlar. Sadece HDP’den çocuğumuzu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Bizi tehdit etmesinler. Kimseye bir şey dememişim. Sadece oğlumu istiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği Van’da iki yılın ardından mukabele sevinci yaşanıyor Korona virüs geçtiğimiz yıl mukabele geleneğini de etkilemişti
YEREL HABERLER Ramazan ayının 14 asırlık ‘Mukabele’ geleneği Van’da ...
Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
YEREL HABERLER Hem çobanlık yapıyorlar hem ders çalışıyorlar
Van’da iftar sonrası aşılama çalışmaları yoğun şekilde sürüyor Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aşıdan Sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Şen: “Aşıların yüzde 60’ı iftardan sonra”
YEREL HABERLER Van’da iftar sonrası aşılama çalışmaları yoğun ...
Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde 10 ton çöp toplandı
Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
YEREL HABERLER Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden misafir bekliyoruz'
YEREL HABERLER 'Van artık bilinen bir şehir, dünyanın her yerinden ...
Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden stabilize yol çalışması
TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
YEREL HABERLER TÜRSAB yerli ve yabancı turistleri Van’a davet etti
Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki minibüs alev alev yandı
(Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER (Özel haber) Van’da ters laleler açmaya başladı Ters ...
Van’da alabalık denetimleri yapıldı
YEREL HABERLER Van’da alabalık denetimleri yapıldı
Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç budama eğitimi
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden çiftçilere uygulamalı ağaç ...
Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ödül kazandı
YEREL HABERLER Babasının bel ağrıları üzerine tasarladığı aparatla ...
Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın kaçırılmasında HDP sorumlu
YEREL HABERLER Evlat eylemine katılan aileler: Çocuklarımızın ...
(Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle araba yaptı Hurda malzemelerle yaptığı arabayla drift atan Zeynel Abidin Arvas: "Pandemi sürecini avantaja çevirerek çocukluk hayalimi gerçekleştirdim"
YEREL HABERLER (Özel) Lise öğrencisi hurdadan topladığı malzemelerle ...
İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden çevre temizliği
Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Gevaş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Van’da kısıtlama sessizliği
YEREL HABERLER Van’da kısıtlama sessizliği
İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su kanallarına boru döşendi
YEREL HABERLER İnci kefali göçü sırasında ölümlere karşı su ...
Van’da 15 günlük yasaklama
YEREL HABERLER Van’da 15 günlük yasaklama
Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan Ramazan yardımı
YEREL HABERLER Van Emniyet Müdürlüğü ve Kızılay’dan Ramazan yardımı