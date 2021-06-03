Flamingoların görsel şöleni



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN Gölü, her yıl İran'ın Urumiye Gölü'nden gelerek yaklaşık 5 ay boyunca konaklayan binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarına gelen binlerce flamingo, fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası, flamingolar için önemli konak yerlerinin başında geliyor. İran'ın Urumiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası´nda bir süre konaklayan ve burada yavrularını büyüten flamingolar, kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çelebibağı ve Kasımbağı mahallelerinin Van Gölü kıyılarında yoğunlukla görülen binlerce flamingo, çevre il ve ilçelerden gelen kuş ve doğa fotoğrafçıları tarafından görüntüleniyor.

İlçede 25 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her yıl Van Gölü Havzası'na göç eden flamingoların görsel şölenini fotoğraflamak için buraya geldiğini söyledi. Bölgenin tanıtımı açısından da çok faydalı olduğunu söyleyen Coşar, "Bu aylarda Afrika'dan Urmiye'ye oradan da Erciş'e göç ediyorlar. Biz de gelip buradaki bu güzelliği fotoğraflıyoruz. Çektiğimiz bu görsel şöleni kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum, bu şekilde tanıtımı daha da çok kitlelere ulaşıyor. 25 yıldır flamingoların fotoğrafını çekiyorum ve hiçbir zaman bu kadar çok flamingoyu bir arada görmedim. Resmen binlerce flamingo görsel şölen sunuyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2021-06-03 12:46:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.