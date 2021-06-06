Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği

İHA

Tuşba Belediyesinden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, haziran ayının ilk pazar günü kutlanan ‘Dünya Kahvaltı Günü’ dolayısıyla verdiği Van kahvaltısında kadın ve çocuklarla bir araya geldi.
İskele Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen kahvaltı programına katılan kadın ve çocuklara otlu peyniri, kavutu, balı ve kaymağı ile iştah kabartan Van kahvaltısı ikram edildi. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilerek düzenlenen kahvaltı programında, ‘Van Kahvaltısı’nın 1 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen ve 51 bin 793 kişinin katıldığı bir organizasyonla en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiğini hatırlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, “Bugün Dünya Kahvaltı Günü’dür. Van kahvaltısı, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girmiş. Bizler de hanım kardeşlerimizle beraber burada bu kahvaltıyı gerçekleştirdik. Kahvaltımızın ne denli meşhur olduğunu bir daha dünyaya kanıtlamış olduk” dedi Daha büyük katılımlı bir kahvaltı programı düzenlemek istemelerine rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle sayıyı sınırlı tuttuklarını kaydeden Başkan Akman, “İnşallah önümüzdeki yıllarda tüm kurum ve kuruluşların ortaklaşa düzenleyecekleri daha kapsamlı kahvaltılarda bir araya geliriz” ifadelerini kullandı.
Oldukça sıcak bir ortamda geçen ve güzel sohbetlerin yapıldığı kahvaltı programı, Başkan Akman ve eşi Aygül Akman’ın misafirlerle toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Dünya Kahvaltı Günü'nde Van sahilinde kahvaltı
YEREL HABERLER 'Dünya Kahvaltı Günü'nde Van sahilinde kahvaltı
Van'da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Van'da LGS heyecanı
Erciş'te, 5 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı
YEREL HABERLER Erciş'te, 5 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı
Erciş’te muhtarlık seçimi heyecanı
YEREL HABERLER Erciş’te muhtarlık seçimi heyecanı
Van’da ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği Vali Bilmez Van Gölü sahilinde Van kahvaltısı daveti yaptı
YEREL HABERLER Van’da ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği Vali Bilmez ...
Takla atan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil kanala uçtu: 1 yaralı
Van’da muhtarlık seçimi heyecanı Ermişler Mahallesi halkı muhtar ve azanın ölümünün ardından sandık başına gitti
YEREL HABERLER Van’da muhtarlık seçimi heyecanı Ermişler Mahallesi ...
SP, sınır kapılarının açılmasını istedi
YEREL HABERLER SP, sınır kapılarının açılmasını istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak tesisin açılışını telekonferansla yaptı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Gölü'nü kirlilikten ...
Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak dev projenin açılışı yapıldı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez: “Van Gölü kirlenmekten kurtuldu”
YEREL HABERLER Van Gölü’nü kirlilikten kurtaracak dev projenin ...
Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete başladı
YEREL HABERLER Erciş Bedensel Engelli Aileleri Yardımlaşma ve ...
Başkan Berge ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Berge ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı
Van Gölü sahili temizlendi
YEREL HABERLER Van Gölü sahili temizlendi
Mor renkli sığır dili çiçekleri fotoğrafçı ilgisi
YEREL HABERLER Mor renkli sığır dili çiçekleri fotoğrafçı ilgisi
Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi
YEREL HABERLER Nüfus müdürlüklerinde LGS mesaisi
Gürpınar Belediyesi’nden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Gürpınar Belediyesi’nden ‘Dünya Kahvaltı Günü’ ...
Milletvekili Arvas: “Erciş gelişiyor, güzelleşiyor”
YEREL HABERLER Milletvekili Arvas: “Erciş gelişiyor, güzelleşiyor”
Van’da ‘Yanık Sempozyumu’ başladı
YEREL HABERLER Van’da ‘Yanık Sempozyumu’ başladı
Jandarmanın yaralı bulduğu kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Jandarmanın yaralı bulduğu kuşlar tedavi altına ...
Van’da PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele ...
Kafes avcıları jandarmaya takıldı
YEREL HABERLER Kafes avcıları jandarmaya takıldı
Yavru tilki emin ellerde
YEREL HABERLER Yavru tilki emin ellerde
Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avcılarına 71 bin 454 TL ceza
Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin TL ceza
YEREL HABERLER Van'da, kaçak 3 ton inci kefali ve sazan avına 71 bin ...