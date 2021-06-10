Van’da toplu taşımada sürücü dikkatini dağıtan objelere düzenleme

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşma araçlarında sürücülerin dikkatini dağıtan yazı ve objeler için düzenlemeye giderek, belirlenen kriterlere uymayan araçlara ise uygunluk belgesi verilmeyeceğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlarla ilgili yeni bir çalışma yaptı. Haziran 2021’den itibaren uygulamaya başlanan kriterlere göre toplu taşımada kullanılan ticari taksi ve minibüslerde orijinal parçalar dışındaki perde, şapkalık, cam filmi, yazı ve benzeri objelere izin verilmeyecek. Sürücülerin dikkatini dağıtan ve araç trafiğini tehlikeye atan objelerin söktürülmesi için uyarı yapılırken, minibüslerde belirlenen renk kuşakları ile ticari taksilerdeki renk kodları dışındaki renklere ise müsaade edilmeyecek.

Van Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki 13 ilçede toplu taşımada kullanılan ticari araçların, görsel bakımından daha düzenli ve standartlara uygun bir şekilde vatandaşlara hizmet vermesini sağlamayı amaçlayan uygulama ile toplu taşımada kullanılan araçların tek tip olarak hizmet vermeleri sağlanacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bütün ticari araçların (M.V.T.S.H.J) standartları daha önce Van Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde yayınlanan uygunluk formlarında belirlenen standartlara uyması gerektiği belirtilerek, “Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından belirlenen renk kodları ise; İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçesi güzergâhında çalışan M plakalı araçların rengi sarı kodu 021 RAL 1021 olacak. Yeni MahalleBostaniçiKarşıyakaFırat Caddesi kuşak rengi kırmızı kodu G031M031 Mat kırmızı, Serhat LisesiEmin PaşaTerzioğlu kuşak rengi lacivert kodu #000080, KampüsİstasyonYeni Sanayi kuşak rengi beyaz kodu 010, İskeleKaleAltıntepeCezaevi kuşak rengi siyah kodu 070, BeyüzümüDüzyolÖzalp Yolu kuşak rengi turuncu kodu 034, ErekŞabaniye kuşak rengi yeşil kodu line gren #32CD32 50 205 50 ve Hacıbekir kuşak rengi mor kodu violet 040 olacak şekilde yapılacak. Edremit V plaka kuşak rengi mavi kodu #056, Kalecik kuşak rengi kırmızı kodu G031M031, Kavurma kuşak rengi turuncu kodu 034, Bostaniçi kuşak rengi mor kodu 040, Bardakçı kuşak rengi kahverengi kodu 092 bakır, Bakraçlı kuşak rengi lacivert kodu #000080, Kurubaş kuşak rengi kızılcık kodu 312 bordu ve Kevenli kuşak rengi yeşil kodu line gren #32CD32 50 205 50 olacak şekilde yapılacak. T plaka taksi aracı Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca belirlenen rengi sarı kodu ORACAL 641G020 olacak. Taksi kapısındaki yazıların rengi lacivert renk kodu 000080 olacak. S plakalı araçlarda aracın kuşak renkleri pembe kodu açık pembe #045, mavi kodu buz mavisi #056 olacak. J Plakalı araçlarda aracın kaportası düzgün rengi orijinal fabrika çıkışı beyaz ve yıpranmamış olacak. H plakalı araçların rengi RGB koduna göre 0 245 255, HEX koduna göre #00F5FF cam altından itibaren turkuaz rengi olacak. Araçların renklerinin değiştirilmesinde UKOME Kurulu yetkilidir” denildi.

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