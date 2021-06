Van'daki vadiler rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor Bölgeye has ‘Şehzade’ ve 'Rozenin Çokgözlüsü' kelebeği doğa ve kelebek fotoğrafçılarını bölgeye çekiyor

Türkiye’nin değişik bölgelerinden Van’a gelen doğa ve kelebek fotoğrafçıları, 3 gün boyunca 70 tür kelebeği kayıt altına alırken, Van ve Çatak bölgesine has ‘Şehzade’ ve 'Rozenin Çokgözlüsü' kelebeğini fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

Van ve Çatak ilçesindeki vadiler rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de tespit edilen 420’den fazla kelebek türünden 230'unu bünyesinde barındıran Van Gölü Havzası, endemik türlerle doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı oluyor. Van'ın Çatak ilçesindeki vadiler rengarenk kelebeklere ev sahipliği yapıyor. Onlarca kelebeği bir arada görmenin mümkün olduğu doğa, eşsiz görüntülere sahne oluyor. İlçeye gelen fotoğrafçılar ise burada hem birçok türü gözlemleme hem de fotoğraflayarak kayıt altına alma imkanı buluyor. Türkiye’nin değişik bölgelerinden Van’a gelen doğa ve kelebek fotoğrafçıları Kenan Talas, Aykut Bal, Ahmet Zafer Tunç ve Ali Aslan, 3 gün boyunca 70 tür kelebeği kayıt altına aldı. Fotoğrafçılar, Çatak bölgesine has ‘Şehzade’ kelebeğini ise son günlerinde fotoğraflayarak kayıt altına aldı.



“Burada yaklaşık 20 yeni tür kelebek çektim”

Van’a ilk kez geldiğini ve ilk defa ‘şehzade’ kelebeğini fotoğrafladığını ifade eden doğa ve kelebek fotoğrafçısı Aykut Bal, “Biraz öncede kendisini görüntüleyerek ilk görüşmemizi yaptık kendisiyle. Ülkemizin güzel kelebeklerinden bir tanesi. Van, Çatak zaten doyumsuz, inanılmaz bir coğrafya. 250’ye yakın kelebek türü çektim. Türkiye’de 40’a yakın il gezdim. Daha önce Siirt’e kadar gelmiştim. Bu sene kısmet oldu Van’ı görmek. İnşallah tekrardan gelirim. Van’a 60’a yakın tür gördük. Bunlardan yaklaşık 20’i benim ilk defa çektiğim kelebek türü. Buraya özgü kelebekler. Daha önce gittiğim illerde görmediğim kelebekler. 4 gün boyunca Van’ın değişik noktalarında kelebek çektik. Ev sahipliğinden dolayı Başta Van valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ve Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a teşekkür ederim” dedi.



“Çatak bölgesinde yaklaşık 3 günde gözlemlediğimiz tür sayısı 6070 civarında”

İstanbul'dan gelen doğa ve kelebek fotoğrafçısı Kenan Talas, “Bölge açısından çok zengin bir alana sahip ve çok türleri olan bir yer. Çatak bölgesinde yaklaşık 3 günde gözlemlediğimiz tür sayısı 6070 civarında. Buda oldukça zengin bir tür sayısı. Bölgeye ait önemli türler de var tabiki. ‘‘Rozenin Çokgözlüsü' ve özellikle herkesin çekmek için hayali olduğu bir ‘Şehzade’ kelebeğini bu günde gördük. 3 günlük süremizin sonuna geliyoruz. İlk gün ‘Rozenin Çokgözlüsü'nün alanına girerek onu çektik. Onu çekiyor olmak bize büyük bir mutluluk verdi. Herkese tavsiye edeceğimiz bir yer. Çatak’a sıfır bir kelebek sayısı ile gelen bir kişi 3 günde, 5 günde ulaşabilecek kelebek sayısı yaklaşık 70’ler, 80’ler civarında olacaktır. Birde sadece bu bölgeye ait olan ‘Romanov Gelinciği', ‘Rozenin Çokgözlüsü', ‘Şehzade’ kelebeği İran ‘Çokgözlüsü’ biz bunu çekemedik ama bu bölgeye has birçok kelebek var" diye konuştu.



“Kelebekçilerin ‘Şehzade’yi görmeleri için buraya gelmesini öneririm”

İzmir’den Van’a geldiğini ve buranın en özel kelebeği olan ‘Şehzade’yi fotoğrafladıklarını ifade eden doğa ve kelebek fotoğrafçısı Ahmet Zafer Tunç, “Buranın gerçekten simgesi olan bir kelebek. Üçgündür buradayız. Yaklaşık 70 tür civarında tür gözlemledik. Bütün kelebekçilerin özellikle ‘Şehzade’yi görmeleri için buraya gelmesini öneririm. Özellikle çatak bölgesi kelebekler açısından çok zengin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.