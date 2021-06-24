İran sınırında dronlu operasyonda 29 kilo eroin ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Çaldıran ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda dron ile 2 kişinin araziye gömdüğü tespit edilen çantada 29 kilo eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hangedik Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Çaldıran ilçesinin Alakaya Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi. Ekipler, dronla, İran sınıra yakın bir noktada 2 kişinin araziye çanta gömdüğünü tespit etti. Bölgeye giden ekipler, çantada, 29 kilo eroin ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-06-24 15:29:37



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