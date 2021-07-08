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Aşı yaptıran kanaat önderlerinden Seyyid Hasan Semir Haşemi: “Her Müslüman aşısını yaptırmalıdır”

İHA

Aşı yaptıran kanaat önderlerinden Seyyid Hasan Semir Haşemi: “Her Müslüman aşısını yaptırmalıdır”

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan Seyyid Hasan Semir Haşemi, korona virüs aşısını yaptırarak, “Her Müslüman bu talimata uymalı ve aşısını yaptırmalıdır” dedi.
Erciş ilçesinde kurulan aşı standına gelerek korona virüs aşısını yaptıran Seyyid Hasan Semir Haşemi, aşı yapmayanlara burada çağrı da bulundu. Haşemi, sağlık ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Haşemi, “Her Müslüman bu talimata uymalı ve aşısını yaptırmalıdır. Hasta olmayan, zamanı, günü, imkanı olan tüm vatandaşlarımız aşı olmalıdır. Zamanı ve sağlığı yerinde olup da aşı yaptırmadığı takdirde hastalığın yayılmasına sebebiyet gösteriyor. Sıkıntıya, hastalığa sebebiyet vermek dinen yasaktır” dedi.

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