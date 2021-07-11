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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Minia Kudüs tırına yoğun ilgi

İHA

Minia Kudüs tırına yoğun ilgi

Yetim Öksüz ve Kimsesiz Çocuklarla Yardımlaşma Dayanışma ve Eğitim Vakfı (Yetimler Vakfı) tarafından hazırlanan ve içerisinde Mescidi Aksa maketinin bulunduğu ‘Minia Kudüs’ tırı Van’da büyük ilgi gördü.
Van’da halkın ziyaretine sunulan Minia Kudüs tırı, Mescidi Aksa sevdalılarını buluşturdu. Mescidi Aksa ile Kubbetüs Sahra maketini taşıyan Minia Kudüs tırı, Maraş Caddesi'nde bugün saat 22.00’a kadar Vanlıların ziyaretine açık tutulacak. Ziyarete açılan tırla ilgili bilgi veren Yetimler Vakfı yetkililerinden Muhammet Ata Özbey, ilk olarak İstanbul’da ziyarete sunulan Minia Kudüs tırının son durağının Van olduğunu belirtti. Amaçlarının Filistin davasını Müslümanların gündeminde tutmak olduğunu ifade eden Özbey, “Yarım asırdan bu yana İslam toprakları ciddi anlamda emperyalist baskılar altında. Bunun en önemli yerlerinden biri de Mescidi Aksa ve Filistin topraklarıdır. Halkımızın maalesef Mescidi Aksa ile ilgili ciddi anlamda bilinç eksikliği var. Yetimler Vakfı olarak bu eksikliği gidermek ve halkımızın da hassasiyetini arttırmak adına böyle bir çalışma yapmayı uygun gördük. İstanbul’dan yola çıkan ‘Minia Kudüs’ tırımız iki gündür Van’da halkımızın ziyaretine açılmış durumda” dedi.
Vanlıların ‘Minia Kudüs’ tırına büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Özbey, “Dünden bu yana çeşitli vakıf, STK ve aynı şekilde siyasi partilerden ziyaretler gerçekleşti. Halkımızdan da yediden yetmişe kadın, erkek, çocuk demeden çok ciddi bir ilgi mevcut durumda. Ziyarete gelen misafirlerimiz ciddi bir duygusal atmosfer içerisine giriyor. Burada oluşturan yapı Mescidi Aksa ile aynı şekilde oluşturulmuş, inşallah bugün akşam saat 22.00’a kadar halkımıza açık olacak. Bütün halkımızı buraya bekliyoruz. Farkındalık, hassasiyet içeren bu tür çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Mescidi Aksa bizim üç kutsal mekânımızdan biridir. Bundan dolayı da Müslümanların Mescidi Aksa ile alakalı sürekli gündem oluşturmaları gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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