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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle görüştü

İHA

Vali Bilmez, 15 Temmuz şehitlerinin aileleriyle görüştü

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen ve sivil şehit Burhan Öner’in aileleriyle video konferans yöntemiyle görüştü.
Vali Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tarık Kuşman ile valilik makamından video konferansla şehit ailelerine bağlandı. Video konferansa şehit Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’in eşi Özlem Hamuryen, sivil şehit Burhan Öner’in eşi Kamile Öner katıldı. Şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez, “15 Temmuz’da ülkemiz büyük bir ihanete uğradı. Ancak vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla alanlara inerek darbecilerin karşısında tek yürek olarak durdu. Bunun sonucunda şehitlerimiz, yaralılarımız oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bizlere şefaatçi eylesin. Şehitlik herkese nasip olmaz” dedi.
Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu ve onlara minnet duyduklarını ifade eden Vali Bilmez, “Biz şehitlerimize layık olmalıyız. Siz onların aileleri olarak vakur bir duruş sergilemelisiniz. Bizler her zaman sizlerin yanındayız ve kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Allah sizlere sabır versin” şeklinde konuştu.
Şehit Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen’in eşi Özlem Hamuryen ve sivil şehit Burhan Öner’in eşi Kamile Öner, devletin her zaman yanlarında olduğunu ve bugünde kendilerini unutmayan Vali Mehmet Emin Bilmez’e teşekkür edip memnuniyetlerini dile getirdiler.

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