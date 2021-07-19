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Van’da metruk binalarda bin 456 düzensiz göçmen yakalandı Van Valiliği: “2021 yılında 34 bin 308 kişinin ülkeye girişi engellendi”

İHA

Van’da metruk binalarda bin 456 düzensiz göçmen yakalandı Van Valiliği: “2021 yılında 34 bin 308 kişinin ülkeye girişi engellendi”

Van Valiliği düzensiz göçle mücadele kapsamında, metruk binalarda toplam bin 456 düzensiz göçmenin yakalandığını, olayda gözaltına alınan 11 organizatörden 6’sının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını açıkladı.
Düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Valilik, görevli askeri sınır birlikleriyle İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen jandarma ve polis güçlerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını bildirdi.
Valilik, teknolojik imkanlardan ve özellikle insansız hava araçlardan azami ölçüde faydalandığının belirtildiği açıklamada, “19 Temmuz 2021 günü bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında çok sayıda düzensiz göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri fotoğraf ve video kullanılarak yapılan haber ve paylaşımlarla ile ilgili olarak; görüntülerdeki alanın ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesinin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu, Polis sorumluluk sahasında kalan bu arazideki görüntülerin 10.07.2021 tarihine ait olduğu, görüntülerde cereyan eden hadisenin son dönemlerde ilimize takviye olarak gönderilen özel harekat ve kolluk personeli ile İl Jandarma Komutanlığımızca bölgeye sevk edilen takviye birliklerin birlikte bölgede şok ev olarak tanımlanan göçmen kaçakçılarının düzensiz göçmenleri saklamakta kullandığı evlere yönelik yaptığı operasyonlar neticesinde ortaya çıktığı tespit edilmiş olup; olayın olduğu gün ve sonrasında polis ekiplerince sürdürülen çalışmalar neticesinde 19.07.2021 günü itibariyle videoya konu bölgeye yakın yerleşim yerinde bulunan metruk binalarda toplam 1456 düzensiz göçmen yakalanmış, bunları organize eden 11 organizatör yakalanarak gözaltına alınmış ve 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Buna ek olarak göçmenlerin saklandıkları 11 adet baraka tarzı yapı yıkılarak kullanılmaz hale getirilmiştir” ifadelerine yer verdi.

"34 bin 308 kişinin girişi engellendi"
Vanİran sınır hattında 2021 yılı içerisinde düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetlerle ilgili bilgi veren Valilik, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:
“Düzensiz göçü engellemeye yönelik faaliyetler neticesinde 2021 yılında Türkiyeİran sınırının ilimiz sınırlarında kalan hudut hattından 34 bin 308 kişinin ülkemize yasadışı yollarla girişi engellenmiştir. Yine güvenlik kuvvetlerimizce 2021 yılı içinde 27 bin 230 göçmen yakalanmış olup; ayrıca aynı yıl içerisinde 716 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır. Sınır güvenliğinin sağlanması noktasında sınır hattımızda ilave karakol ve kuleler yapılmakta olup, ayrıca sınır güvenlik duvarı inşaatına başlanmış; 110 kilometre hendek kazılmış ve ilave hendek kazım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca sınır boyunda 76 monoblok ve lego kulenin yapımı tamamlanmış, 103 adet elektro optik kule yapımı da devam etmektedir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesinin engellenmesi, yakalanması, göçmen kaçakçılığı suçuna iştirak eden veya organize eden kişi ve yapıların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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