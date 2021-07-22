Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanErciş karayolu üzerindeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 EA 916 plakalı Ford marka minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.