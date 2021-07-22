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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı

İHA

Van'da minibüs tarlaya uçtu: 4 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde VanErciş karayolu üzerindeki organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 08 EA 916 plakalı Ford marka minibüs, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla atarak tarlaya uçtu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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