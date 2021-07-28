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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muradiye'de trafik kazası: 4 yaralı

İHA

Muradiye'de trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre ilk kaza, ilçeye bağlı Kandahar Mahallesi’nde meydana geldi. MuradiyeÇaldıran karayolunda seyreden Ş.D. yönetimindeki 65 AS 316 plakalı otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı yol ortasındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü Ş.D. (70) ile yanında bulunan R.D. (72) sıkıştıkları yerden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazayı görerek yavaşlayan 34 AIV 553 plakalı otomobile ise 72 AF 698 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Otomobilde bulunan B.D. (22) ve R.A. (49) da yaralandı.
Ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan 4 yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

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