Özalp’ta çamura saplanan büyükbaş hayvan kurtarıldı

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Van’ın Özalp ilçesinde çamura saplanan büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren Mahallesinde Ferhat Harç isimli vatandaşa ait büyükbaş hayvan saat 11.00 sıralarından otlandığı kırsalda çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekipleri, hayvanın saplandığı alanda çalışma başlattı. Alanda yarım saat süren çalışmanın sonucunda hayvan saplandığı yerden başarıyla kurtarıldı. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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