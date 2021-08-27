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Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ seminerleri tamamlandı

İHA

Van Büyükşehir Belediyesinin ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ seminerleri tamamlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, personellerine yönelik başlattığı kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim seminerlerini tamamladı.
Van Büyükşehir Belediyesi ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı kapsamında 23 Ağustos’ta başlayan 5 günlük eğitim seminerleri tamamlandı. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda verilen ve İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından da desteklenen eğitim seminerleri Van İl Eylem Planı Faaliyetleri kapsamında gerçekleşti. Program kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nde (ŞÖNİM) görevli Sosyolog Canan Demirkıran ile Sosyolog Gözde Güven Aker, şiddetin türleri, yaygınlığı, 6284 sayılı kanun kapsamında alınan tedbir kararları ve şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurumlarla ilgili bilgiler verdi.
Ayrıca Psikolog Çağın Paşaoğlu Gündal ise kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hazırlanan 4. Ulusal Eylem Planını anlattı.
Van Büyükşehir Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği seminer, soru cevap kısmıyla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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