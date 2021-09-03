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Öğretmenler, ellerine paspas ve fırça alıp, köpüklü suyla okulu temizledi

DHA

Öğretmenler, ellerine paspas ve fırça alıp, köpüklü suyla okulu temizledi


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'ın Tuşba ilçesi Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu'nun müdür ve öğretmenleri, yüz yüze eğitim öncesi ellerine paspas ve fırça alıp, okulu köpüklü suyla baştan aşağıya temizledi.
Tuşba ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yemlice Mahallesi´ndeki Şehriban Sami Yıldırım İlkokulu´nun müdürü Önder Baki Güden ile öğretmenler Fatma Okyay, Dursune Yılmaz, Dilan Avşar, Nihan Aslışen ve Begüm Ateş, yüz yüze eğitime günler kala ellerine paspas ve fırça alıp, sınıfları baştan sona köpüklü suyla yıkadı. Sınıflarda öğrencilerin oturma düzenini sosyal mesafeye göre ayarlayan öğretmenler, koridorların duvarlarına ve zeminine uyarı sticker'ları yapıştırıp dezenfektan yerleştirdi. 65 öğrencisi bulunan okulda görevli öğretmenler, yaklaşık 1,5 yıldır ayrı kaldıkları öğrencilerini çok özlediklerini söyledi. 
'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÇOK ÖZLEDİK'
Okul Müdürü Önder Baki Güden, öğrencilerine kavuşacakları için heyecanlı olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizi fazlasıyla özledik. 6 Eylül'ü iple çekiyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için okulumuzu hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Okulumuzda 65 öğrenci ve 5 öğretmen mevcut. Hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Duvarlara yönlendirici tabelalar, koridora da sosyal mesafe ile ilgili stiker'lar yapıştırdık. Sınıflarımızda dezenfektan ve maskelerimiz mevcut. Eğitim-öğretime hazırız, öğrencilerimizi bekliyoruz. Ben ve bütün arkadaşlarım aşımızı yaptırdık. Herhangi bir sorun yok. Aşılarını yaptırmayan öncelikle meslektaşlarımız olmak üzere herkes aşılarını yaptırsın. Çünkü bir daha öğrencilerimizden ayrı kalmak istemiyoruz" dedi.
'ARTIK DÖRT GÖZLE ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'
Öğretmen arkadaşları ile sınıfları temizleyen anaokul öğretmeni Begüm Ateş ise, "Uzun bir süredir online eğitimdeydik. Okulumuz ve öğrencilerimizi çok özledik. Bunun için arkadaşlarımız, müdürümüz olmak üzere hep beraber elimizden gelen çalışmayı yaptık, okulumuzu temizleyerek öğrencilerimize hazırladık. Şu an artık dört gözle öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.
Van genelinde ilk ve orta dereceli bin 491 okulda 309 bin 534 öğrenci, 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayacak. Kent genelinde bu yıl 19 bin 758 öğretmen görev yapacak.DHA-Eğitim Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan Aşan
2021-09-03 11:07:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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