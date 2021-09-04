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Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

İHA

Van'da 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 7 farklı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 7 farklı suçtan aranan zanlı ile 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İpekyolu ilçesinde yapılan çalışmalar kapsamında; terör örgütü üyeliği suçundan 14 yıl hapis cezası “Silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, askeri ceza kanununa muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma” suçları olmak üzere 7 farklı suçtan aranan F.B. isimli şahıs ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak bulundurmak kullanmak, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 14 yıl hapis cezası bulunan M.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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