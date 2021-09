Kardeşler arasındaki 8 yıllık husumet barışla sonlandırıldı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde iki kardeş ve çocukları arasındaki husumet, barışla sona erdi.

Beytüşşebap'ın Mezra köyünde 2013 yılında Sümer ailesinden iki kardeş ve çocukları arasında arazi meselesi nedeniyle çıkan kavgada Orhan ve Sedat Sümer adlı kardeşlerin ölmesi ile başlayan husumet, barışla sonlandırıldı. Mamhuran Aşireti lideri Hüsnü Timur’un girişimleri sonucu Bostaniçi Mahallesi'nde barış töreni düzenlendi. Barış törenine Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur, husumetli olan Sümer kardeşler ile akrabaları ve komşuları katıldı. Burada iki kardeşi ve çocuklarını barıştıran Mamhuran Aşiret Lideri Hüsnü Timur yaptığı açıklamada, “Bugün çok mutluyum. Çünkü bu güzide günümde bütün aşiretim toplanmış. Ben bu barışı yaptıkları için hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bizler her engeli aşacak, her barışı sonlandıracağız” dedi.

Husumetin 8 yıl önce iki kardeşin çocukları arasında başladığını dile getiren Timur, “Kavga iki kardeş çocukları arasında çıkmıştı. Benim vatandaşlara mesajım. Kardeşlik her şeyden iyidir. Her zaman birlik ve beraberlikten yanayım” ifadelerini kullandı.

Törende barıştırılan Sümer kardeşler ise Kürtçe yaptıkları konuşmada barışa vesile olan herkese teşekkür etti. Duaların okunduğu törende iki aile arasındaki husumet el sıkıştırılarak sona erdirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.