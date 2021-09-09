Kocasının balkondan atarak felç bıraktığı Çiğdem'e KADES'i anlattılar



Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da kocasının balkondan atarak felç kalmasına neden olduğu Çiğdem E.'yi (23), polis ekipleri ziyaret etti. Ziyarette KADES uygulaması hakkında da bilgi verildi.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıtımını yapmak ve daha fazla kadına ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 5 ay önce kocası tarafından 3'üncü kattan atılarak felç kalan Çiğdem E.'yi ziyaret etti. Polis ekipleri, ziyarette Çiğdem E.'nin isteklerini alarak KADES uygulaması hakkında kendisine ve ailesine bilgi verdi.DHA-Genel Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-09 15:51:02



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