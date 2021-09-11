Van Büyükşehir, Çatak’ta 37 yerleşim yerinin 50 yıllık yol sorununu çözdü

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak’ta 5 mahalle ve 32 mezrayı ilçeye bağlayan yeni grup yolunu açarken, ilçenin zorlu coğrafyasında Zırıl Deresi kanyonlarında açılan yeni yol ile mahallelerin yarım asırlık yol sorunu da çözüldü.

Van Büyükşehir Belediyesi, ilin her noktasındaki yol ve asfalt yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çatak ilçesi Zırıl Deresi kanyonunda bulunan mahallelere yeni yol yapıldı. Zorlu bir coğrafyada sıfırdan yapılan yolda asfalt serimi devam ederken, çalışma ile 25 kilometre olan mahalle grup yolu 10 kilometreye kadar düştü. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmayla Konalga, Narlı, Sugeldi, Dokuzdam ve Sırmalı mahalleleri ile bu mahallelere bağlı 32 mezranın kullandığı grup yolu tamamlanıyor. Geçen yıl çalışmalarına başlanan yol güzergâhında 3 köprü, yarma, dolgu, reglaj, sanat yapıları, duvar imalatı ve diğer altyapı çalışmaları tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin işgücü ile yapılan çalışmaların ardından sıcak asfalt serimine geçildi.



“Hayatımız boyunca böyle bir yol ve asfalt çalışması görmedik”

Uzun yıllar ilçe merkezine daha uzak olan ve birçok noktasında heyelan ile çığ tehlikesi yaşanan eski yolu kullanan mahalle sakinleri yeni yollarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Minibüs şoförlüğü yaptığını belirten Sırmalı Mahalle sakinlerinden Ekrem Şus, yıllardır bu yolları kullandıklarını belirterek, “20 yıldır bu yollardayız. Hayatımız boyunca böyle bir yol ve asfalt çalışması görmedik. Sayın Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e ve burada çalışan, emek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Burada yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduk. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” dedi.



“Yollarımız çok güzel oldu”

Yapılan çalışmalarla yolun daha kısa ve güvenli hale geldiğini belirten Şeref Avcı, ise “Yollarımız bu çalışma ile çok güzel oldu. Çok güzel bir çalışma yapılıyor. Burada çok büyük bir emek harcanıyor. Şefinden işçisine kadar emek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

37 yerleşim yerinin kullanacağı grup yolu yapılan asfalt çalışmasının ardından Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın yapacağı yol çizgi ve trafik levhaları çalışmalarının ardından trafiğe açılacak.

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