Van'da aranan 26 kişi yakalandı

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 26 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında toplam 57 yıl hapis cezası ile 19 bin 800 lira para cezası bulunan 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca 6 bisiklet, 17 ziynet eşyası, 8 elektronik eşya, 1 top bakır kablo, 5 kol saati, 1 kaynak makinası, 1 köpek, 3 tabanca, 1 av tüfeği ile 27 fişek ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2021-09-13 10:29:54



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