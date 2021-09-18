Van'da kaçak kazı yapan 5 kişiye suçüstü

Barış KUL/ ERCİŞ(Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesi kırsalında kaçak kazı yapan 5 kişi, janndarma ekiplerini düzenlediği operasyonla yakalandı. Kazıda kullanılan malzemelere ise el koyuldu.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yankıtepe ve Şehirpazarı mahallerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İ.G., O.İ., U.I., B.K ve E.B.'yi kaçak kazı yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Operasyonda 1 tabanca ele geçirilirken, kazıda kullanılan 1 jeneratör, 2 hilti, delici ve kırıcı aletlere ise el koyuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2021-09-18 10:36:15
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