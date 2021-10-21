Van Büyükşehir Belediyesinde kışa hazırlık toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kentte alınacak tedbirler ve koordinasyonun sağlanması amacıyla İlçe kaymakamlıkları ve belediyeleriyle toplantı yaptı.

Van’da yaklaşan kış mevsiminden dolayı Van Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda alınacak tedbirler, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı, İlçe Fen İşleri Müdürleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe şantiye şefleri katıldı. Toplantıda 20212022 karla mücadele noktasında yapılacak hazırlıklar, malzeme, ekipman, güzergahlar ilçe belediyeleri ile koordinasyon konuları ele alındı. Karla mücadele döneminde bir aksaklığa mahal vermemek adına bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel, “Gecen yıl ülkemiz ve kentimize istenilen düzeyde yağış yağmadı. İnşallah bu yıl hem ülkemize hem de kentimize bol bol kar yağar. Çünkü kar rahmet ve berekettir. Kar yağışıyla birlikte bizde üstümüze düşeni yapmakla sorumluyuz. Bir aksaklığa mahal vermemek için tüm yollarımızı kaldırımlarımızı en kısa zamanda erken müdahalelerle açarak halkımıza en iyi hizmeti vermeliyiz” dedi.



“Asılsız ihbarlar için suç duyurusunda bulunacağız”

Asılsız ihbarlardan dolayı acil vakalara müdahalenin aksadığını belirten Genel Sekreter Çelikel, "Her yıl bize yüzlerce asılsız ihbar geliyor. Asılsız ihbarların ardından da yaşananlar bizi hem üzüyor hem de yoruyor. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Çünkü bu tür asılsız ihbarlar geldiği zaman acil durumda olup da ambulans bekleyen hastalara yetişemiyoruz. Bu yıl asılsız ihbarlarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunup yasal yollarımızı kullanacağız” dedi.

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