Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da jandarma ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirildi

        Van'da İl Jandarma ekipleri, otobüs sürücülerini ve yolcularını trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:14 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da jandarma ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van'da İl Jandarma ekipleri, otobüs sürücülerini ve yolcularını trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklama göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, trafikteki riskleri en aza indirmek ve bilinçli sürücülük kültürünü yerleştirmek amacıyla sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda sürücülere ve yolculara trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımının önemi ve genel trafik kuralları konusunda bilgiler aktardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Seyir halindeki otomobilde yangın
        Seyir halindeki otomobilde yangın
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Van'da otomobil takla attı: 2 yaralı
        Van'ın 6 ilçesinde kar yağışı; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        Van'ın 6 ilçesinde kar yağışı; 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
        İranlı şahıs üzerinde 510 gram eroin ele geçirildi.
        İranlı şahıs üzerinde 510 gram eroin ele geçirildi.
        Van'da İran uyruklu yolcu, 510 gram eroin ile yakalandı
        Van'da İran uyruklu yolcu, 510 gram eroin ile yakalandı
        Van'da 510 gram eroin ele geçirildi
        Van'da 510 gram eroin ele geçirildi