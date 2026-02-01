Van'da jandarma ekipleri sürücü ve yolcuları bilgilendirildi

Van'da İl Jandarma ekipleri, otobüs sürücülerini ve yolcularını trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.



Valilikten yapılan açıklama göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini temin etmek, trafikteki riskleri en aza indirmek ve bilinçli sürücülük kültürünü yerleştirmek amacıyla sürücü ve yolculara yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis kara yolunda sürücülere ve yolculara trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımının önemi ve genel trafik kuralları konusunda bilgiler aktardı.

