        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Van'da 510 gram eroin ele geçirildi

        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 510 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:28 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:28
        Van'da 510 gram eroin ele geçirildi
        Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 510 gram eroin ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi mevkisinde yol arama ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi.

        Kontrollerde 510 gram eroin ele geçirildi.

        İran uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

