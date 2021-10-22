Van'da polis ekipleri, öğrencilerle Akdamar Adası turu yaptı



Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, uyuşturucu tacirleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden polis ekipleri bir yandan da okulları ziyaret ederek, öğrencilere polislik mesleğini anlatıp, uyuşturucunun zararları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise Gevaş ve Özalp ilçelerinden 71 kişilik öğrenci grubuyla Akdamar Adası turu yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirleri ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele ederken, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise okullarda polislik mesleği, uyuşturucu ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirici eğitimler veriyor. Tuşba ilçesindeki Özen Adanalı Anadolu Lisesini ziyaret eden polis ekipleri, 157 öğrenciye polislik mesleğini anlattı. Ekipler, 'Bizimle gülümse Van' projesi kapsamında da Gevaş ve Özalp ilçelerindeki çeşitli okullarda okuyan 71 öğrenci ve 4 öğretmen ile Akdamar turu düzenledi. Tekne ile adaya giden öğrenciler, kendilerine eşlik eden polis memurları ile hatıra fotoğraf çektirip, o anı ölümsüzleştirdi.

DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2021-10-22 19:06:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.