Erciş’te sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve belediye personeli, sokak ve yaban hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yem bırakıldı. Bu kapsamda Kaymakam Mehmetbeyoğlu ve belediye çalışanları, kuşların yemeleri için yem doldurdukları kağıt pet bardakları ağaçların dallarına asarak göçmen kuşlar için ise Van Gölü sahilinin farklı noktalarına ve yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları içinde bir çok noktaya yem bırakıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, kentin göçmen kuşların önemli göç destinasyonlarından biri olduğunu ve birçok kuş türüne ev sahipliği yaptığını söyledi. Göç edemeyen ya da güçten düşmüş kuşlar için çalışma yürüttüklerini belirten Kaymakam Mehmetbeyoğlu, “Belediye olarak doğa dostlarımızla, canlarımızla bir arada olup onların her daim yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu gün bulunduğumuz sahada belediyede çalışan personellerimizle birlikte gerek kanatlı hayvanlarımız için gerekse sokak canlarımız için yem, mama, buğday ve beslenebilecekleri yiyecekler bıraktık. Bundan sonraki süreçte Erciş Belediyesi olarak yaşamdaki bütün varlıklarla birlikte bir arada yaşadığımızın ve aynı doğayı paylaştığımızın farkında olarak bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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