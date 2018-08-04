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"Van Gölü Havzası'nda uygun üreme alanı bulunmadığı için burayı mola noktası olarak kullanıyorlar. Su kuşlarının en uğrak yerlerinden biri de Akgöl'dür. Akgöl belirli dönemlerde kuruyabiliyor. Ancak bu yıl yağışların da bol olmasından kaynaklı su seviyesi gayet iyi durumda."