        Vance'ten Avrupa'ya 'Grönland' uyarısı | Dış Haberler

        ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Avrupa'ya 'Grönland' uyarısı

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamalarının Avrupa tarafından ciddiye alınması gerektiğini belirterek, "Avrupalı dostlarımızdan isteğimiz, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarıdır çünkü aksi takdirde ABD bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2026 - 02:52 Güncelleme: 09.01.2026 - 02:52
        Vance'ten Avrupa'ya 'Grönland' uyarısı
        ABD Başkan Yardımcısı Vance, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

        AA'nın haberine göre; JD Vance, ABD'nin Grönland ile ilgili politikasının ne olacağı yönündeki soruya yanıt verirken, Trump'ın bu konudaki açıklamalarına atıfta bulundu.

        "Avrupalı liderlere tavsiyem, bu konuda ABD Başkanı'nı ciddiye almalarıdır. Avrupalı dostlarımızdan isteğimiz, bu kara parçasının güvenliğini daha ciddiye almalarıdır çünkü aksi takdirde ABD bu konuda bir şeyler yapmak zorunda kalacaktır." şeklinde konuşan Vance, burada hem ABD'nin hem de Avrupa'nın ulusal güvenliğinin söz konusu olduğunu söyledi.

        Vance, Trump'ın Grönland hakkındaki sözlerine atıf yaparak, "Grönland'ın hem Amerika'nın hem de genel anlamda dünyanın füze savunması için çok önemli olduğunu" dile getirdi.

        İsim vermeden Çin ile Rusya'nın bölgedeki aktivitelerine de değinen Vance, "Bu bölgede, dünyanın bu kısmına büyük ilgi gösteren düşmanca rakipler olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

        ABD'nin önceliğinin diplomasi olduğunu savunan Vance, bununla birlikte gerekmesi halinde kendilerince başka tedbirler alabileceklerini kaydetti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Barış Baktaş'tan Yağmur Yüksel açıklaması

        Geçtiğimiz yıl final yapan 'Kan Çiçekleri' dizisinin başrol oyuncuları Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in yer aldığı bir sahnenin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu. Videoda Baktaş'ın partneri Yüksel'e kötü davrandığı iddia edildi. Barış Baktaş'tan söz konusu görüntü hakkında açıklama geldi

