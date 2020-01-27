Vanessa Bryant kimdir, kaç yaşındadır? soruları dün basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümünün ardından gündeme geldi. Kobe Bryant'ın eşi olan Vanessa Bryant'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki Vanessa Bryant öldü mü? İşte Vanessa Bryant'ın sağlık durumu...

VANESSA BRYANT ÖLDÜ MÜ?

Kobe Bryant'ın düşen helikopterinde eşi Vanessa Laine Bryant'ın olmadığı öğrenildi.

VANESSA BRYANT KİMDİR?

Vanessa Laine Bryant, 5 Mayıs 1982 tarihinde Los Angeles'da dünyaya geldi. İnstagram üzerinde 1.9 milyon takipçisi bulunan Vanessa Bryant ile tanıştığında 17 yaşındaydı. Tanıştıktan 6 ay sonra Kobe Bryant'ın evlilik teklif ettiği Vanessa Bryant, 2004 yılına kadar evliliklerini sorunsuz devam ettirdi. Bu evliliğin sarsılmasındaki en önemli neden, Kobe Bryant'ın 2004 yılında bir otel çalışanına tecavüz etmekle suçlanması ve yargılanması oldu.

Kobe ile Vanessa arasındaki ilişki 2011 yılında sarsıldı ve çift boşanmalarına ramak kaldığı esnada evliliklerine devam etme kararı aldı.

Kobe Bryant ve Vanessa Laine Bryant 4 kız çocuğu sahibidir.