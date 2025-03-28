Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti: "Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım."