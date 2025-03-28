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        Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı

        Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 28.03.2025 - 15:58
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        Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan genç, hurda malzemeden go-kart aracı yaptı.

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        Erciş Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Muhammed Can (19), atıl durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.

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        Can, yaklaşık 6 aylık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.

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        Sanayide aracının test sürüşünü yapan Can, hayalini kurduğu go-kart aracını yapmak için birçok malzemeyi bir araya getirdi.

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        Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti: "Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım."

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        #van haberleri
        #Erçiş
        #go-kart aracı
        #atık malzemeler
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