Başlarda görünüm olarak rahatsızlığa yol açmakta olan varis, ilerleyen zamanlarda ağrı oluşumuna yol açabilmektedir. Aynı zamanda toplardamarda yetmezlik görülür ise bacaklarda şişme meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra varisli olan damarlarda pıhtı oluşursa ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşumu meydana gelmektedir. Varis neden olur ve varis nasıl geçer soruları ise oldukça sık merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Varis Neden Olur?

Varis oluşumuna neden olan pek çok farklı etken bulunmaktadır. Özellikle gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta durmak, bazı meslekler, kadın olmak gibi durumlar bu durumun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda doğum kontrol hapları, hormon tedavileri, dar kıyafetlerin giyilmesi, kabızlık ve yaşlılık gibi durumlarda bu soruna yol açabilmektedir.

Toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucunda meydana geldiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte basınç artışı yaşanmakta ve şişlikler oluşmaktadır. Bununla birlikte zamanla damarlarda genişlemeler meydana gelmektedir. Varise ne iyi gelir sorusu ise birçok kişinin merak ettiği sorulardan biridir.

Varis Nasıl Geçer?

Varis tedavisi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Pek çok farklı nedenden dolayı oluşan varisler zamanla kişilerin ağrı çekmesine ve hayat kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle nasıl geçeceği ise sık sorulan sorular arasında yer almaktadır. Öncelikle durumun mutlaka uzman bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu sorunun son haline ve gidişatına bağlı olarak uygun bir tedavi tercih edilmekte ve buna yönelik bir işlem uygulanmaktadır.

Ameliyat, lazer, radyo frekansı, zamk, skleroterapi gibi yöntemler bu durumun tedavisinde uygulanan yöntemler arasında bulunmaktadır. Yöntemlerden hangisine başvurulacağı ise uzman hekim tarafından tercih edilmektedir. Hastaya en uygun olan yönteme başvurulmaktadır. Bacaklardaki varise ne iyi gelir sorusu ise doğal yöntemler aramak amacıyla da sıkça öne çıkmaktadır.

Varis Neden Oluşur?

Bacaklarda bulunan toplardamarların yapısının bozulması sonucunda varis oluşumu meydana gelmektedir. Damar yapısının bozulması ile birlikte kapakçıklar görevini yerine getirmemekte ve basınç meydana gelmektedir. Bununla birlikte damarlarda genişleme, uzama oluşmaktadır. Ayrıca bükümlü hale geldiği de görülmektedir.

Görünümün yanı sıra ağrı oluşturması ile birlikte kişinin hayat kalitesinin düşmesine ve sosyal hayatının azalmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. Sorusu yaşayan kişiler tarafından da varis tehlikeli bir hastalık mı sorusu merak edilmektedir.

Varise Ne İyi Gelir?

Varis sorununu yaşayan kişiler bu durumun giderilmesi amacıyla bazı yöntemlere başvurmaktadır. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Ekinezya çayı

Guggul

Maydanoz suyu

At kuyruğu çayı

At kestanesi

Hamamelis

Ada çayı

Çoban püskülü

Varis Tehlikeli Bir Hastalık mı?

Varis, tedavi edilmediğinde ilerleme potansiyeline sahip olan bir hastalıktır. İlerlediğinde ise hayatı tehlike oluşturabilmekte ve bazı tehditlere yol açmaktadır. Kişinin hayat kalitesinin bozulmasına da yol açmaktadır. Sürekli olarak ağrı hissiyatı oluşturmaktadır ve bacaklarda yara oluşturmaktadır. Varis içerisinde pıhtı birikebilmekte ve damar tıkanıklığı oluşabilmektedir.

Bacaklardaki Varise Ne İyi Gelir?

Bazı doğal yöntemlerin varise iyi geldiği bilinmektedir. Fakat bu doğal yöntemler uygulanmadan önce mutlaka uzman bir hekime danışılması gerekmektedir. Bu sayede daha güvenli bir şekilde uygulama sağlanabilmektedir. Aynı zamanda doğal yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlar olabilmektedir. Böyle durumlarda mutlaka doktorun önerisi ile birlikte belli başlı tedavilerin uygulanması gerekmektedir.