Varol McKars'ın Ateş, Su ve Aşk romanı çıktı

2005 yılında Kanada’ya göç eden Varol Karslıoğlu'nun, yaşamının en önemli 'yazı projesi' olarak gördüğü ilk romanı Ateş, Su ve Aşk çıktı.

Başka Yerler Yayınları'ndan piyasaya sürülen ve 472 sayfadan oluşan roman Japonya, Türkiye, Kanada ve Amerika'yı kapsıyor.

Yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada keyifle ve heyecanla okunacağını dile getiren yazar, aşkın tutkusunu sözcüklere döktüğünü belirtiyor.

YAZAR HAKKINDA...

İstanbul Erkek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra yirmi yıl kadar bankacılık, mali yönetim ve denetim alanlarında çalıştı. Pek çok şirkette denetçi ve mali işler yöneticisi olarak görev yaptı. Kariyerinin yanı sıra otomobil tutkusunu yansıtan yazılarına bir dergi ile başladı. Çalıştığı şirketlerdeki kurumsal dergilerin kurucusu ve editörü olarak yayıncılık deneyimi edinen yazar, 2005 yılında ailesiyle birlikte Kanada’ya yerleştikten sonra yazma tutkusunu sürdürdü.

Kanadalı Türklerin dijital yayın organı Telve’ye, 2010-2013 döneminde editör ve yazar olarak katkıda bulundu ve Telve’de, otomobil ve seyahat ağırlıklı yazıları ve röportajları yayınlandı. Yine bu süre içinde, Kuzey Amerika muhabiri olarak 150’ye yakın köşe yazısı yazdı ve her yıl Detroit Otomobil Fuarı’na katılarak, sektörün önde gelen isimleriyle söyleşiler ve analizler kaleme aldı.

On beş yıldır Kanada’da yaşayan, İngilizce ve Almanca bilen Karslıoğlu, turizm ve öğrenci danışmanlığı alanlarında, şirket ortağı, girişimci ve rehber olarak iş hayatını sürdürüyor.