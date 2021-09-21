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Varyant geçirmez Covid-19 aşısı denemeleri başladı

Dünyanın ilk 'varyant geçirmez' aşısı İngiltere'de denemeye başladı. Amerikan ilaç şirketi Gritstone tarafından Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust işbirliğiyle çok değişkenli bir Covid-19 aşısının birinci aşama denemesi başlatıldı

SON DAKİKA: Varyant geçirmez Covid-19 aşısı denemeleri başladı - Haberler
Varyant geçirmez Covid-19 aşısı denemeleri başladı
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HABERTURK.COM

Potansiyel olarak varyantlara karşı dayanıklı Covid-19 aşısının denemeleri Manchester'da devam ediyor. 64 yaşındaki emekli hemşire Helen Clarke ve 63 yaşındaki eşi Andrew, yeni GRT-R910 aşısı yapılan ilk kişiler oldu.

Metro.co.uk'de yer alan habere göre, aşının, gelecekteki Covid varyantlarıyla savaşmak için ilk aşıların bağışıklık tepkisini artıracağı umuluyor.

Aşı denemesinin, 60 yaş ve üstü 20 gönüllüye daha yapılması bekleniyor. Sonuçların ise 2022 yılının başlarında çıkması bekleniyor.

Manchester Üniversitesi'nden Profesör Andrew Ustianowski, "Artık birinci nesil aşılara karşı bağışıklık tepkisinin, özellikle yaşlı insanlarda zayıflayabileceğini biliyoruz. Ortaya çıkan varyantların yaygınlığı ile birleştiğinde, Covid-19'u uzak tutmak için sürekli tetikte olmaya ihtiyaç var" dedi.

Ustianowski, "GRT-R910'un bir güçlendirici aşı olarak güçlü, dayanıklı ve geniş bağışıklık tepkisi ortaya çıkaracağını düşünüyoruz; bu yanıtlar, özellikle hastaneye yatış ve ölüm riski taşıyan hassas yaşlı nüfusun korunmasında kritik önem taşıyacaktır" diye konuştu.

mRNA aşısı olan GRT-R910'un tekrarlanan aşılara olan ihtiyacı önleyebileceği veya gerekli doz sayısını azaltabileceği kaydedildi.

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