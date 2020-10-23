Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vesayet altındaki bireylerin malvarlıklarının yönetimi, hukuki işlemlerinin takibi ve bireylere bakım/barınma hizmeti sunulması konularında bir vasi bulunması gerekiyor. Vasilik davası son zamanlarda merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar tarafından araştırmaları arttırılan Vasilik davası nedir, ne kadar sürer? Vasi kime denir? Vesayet davası nasıl açılır?

VESAYET NEDİR?

Vesayet, kişilerin devlet tarafından korunmasını, iş ve işlemlerinin denetim altında olmak koşuluyla tayin edilen organlarca yapılmasını sağlayan hukuki bir müessesedir. Vesayet altına alınmayı gerektiren nedenler Kanun’da şöyle sıralanmıştır:

18 yaşından küçük olup, velayet altında olmamak,

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı,

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya

malvarlığını kötü yönetme,

Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olma,

Yaşlılık, engellilik, deneyimsizlik veya ağır hastalık hali (Kısıtlanacak kişinin

isteği üzerine)

VASİ KİME DENİR?

Kanun’da vasinin görevleri ve yükümlülükleri belirtilmişse de tanımı yapılmamıştır. Ancak kanundan hareketle vasinin, vesayet makamı tarafından belirli bir süre için tayin edilen, kanunun çizdiği sınırlar ile vesayet makamının talimatlarına uygun olarak vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukukî işlemlerde onu temsil etmekle yükümlü olan kişi olduğu söylenebilir.

VASİLİK DAVASI NEDİR, NE KADAR SÜRER?

Vesayet altına alınması gereken kişilerin tespit edilerek vasi görevlendirilmesi için vasilik davası açılır.Davanın bir diğer adı ise vasi tayini davasıdır. Bu dava ile kişisel ve mali menfaatlerini koruma gücünden yoksun olan küçüklerin ve ergin oldukları hâlde özel bakım gerektiren ya da kanunda belirtilen durumlarda olan kişilerin bakılması ve temsil edilmesi ile onlara özen gösterilmesi, vesayet makamı ile denetim makamının gözetiminde olan gerçek kişilerce sağlanır. Vasi tayini davası vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür ve bu süreçteki kararlar denetim makamı sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi denetiminden geçer.

Mahkeme kararı olmadan küçük veya kısıtlılara vasi atanması mümkün değildir. Vasilik davaları süresi 120 gün ila 331 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

VESAYET DAVASI NASI AÇILIR?

Vasi davasının diğer adı vesayet davasıdır. Vasi davasına göre vasi atanması gerçekleştirilecektir.

Vasi davası açılabilmesi için;

Vasiliğe atanan kişi, bu durumun kendisine iletilmesinden itibaren on gün içinde vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasi Davası, vesayet altına alınacak olan kimsenin yerleşim yerinde bulunan Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Vasi davası sonucu, vasi kural olarak 2 yıl süre için atanır. Vesayet makamı, bu süreyi ikişer yıl uzatabilir. Dört yıl tamamlanınca vasi, vasilikten kaçınma hakkını kullanabilir.

Vasi davası açılınca, vesayet makamı mümkün mertebe vesayet altına alınacak kişinin yakınlarına bu hakkı verecektir.

Vasi davasında bir karşı taraf bulunmaz. Yani vasi davasında yalnızca kişinin kendi durumu belirlenir bu vasi davası vesayet altına alınacak kişiye karşı değil onun menfaatleri doğrultusunda açılmıştır.