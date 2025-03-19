Vatan Caddesi kapalı mı? 19 Mart Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman trafiğe açılacak?
İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu gözaltıların ardından il genelinde 4 gün boyunca gösteri yasağı ilan etti. Bu kapsamda bu sabah itibarıyla birçok yol trafiğe kapatıldı. Peki Vatan Caddesi kapalı mı?
19 Mart Çarşamba günü Vatan Caddesi’ni kullanacak olan sürücüler Vatan Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman trafiğe açılacak sorusuna yanıt arıyor. İstanbul Valiliği, il genelinde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada,"Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.
VATAN CADDESİ KAPALI MI?
19.03.2025 GÜNÜ SAAT 06.00 İTİBARİYLE KAPANACAK YOLLAR
1-)Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası),
2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi - Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)
3-) Akşemsettin Caddesi ve Bu caddeye Çıkan Tüm Yollar
4-) Kocasinan Caddesi ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar
5-) Mütercim Asım Caddesi ve Bu caddeye çıkan tüm yollar
6-) Oğuzhan Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
7-) Akdeniz Caddesi ve Bu caddeye Çıkan tüm Yollar
8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.
ALTERNATİF YOLLAR
1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi
2- 2- Atatürk Bulvarı
3- 3- Fevzi Paşa Caddesi
4- 4- D-100
İSTANBULLULAR TRAFİKTE KALDI
Sabah işe gidiş saatlerine denk gelen karar yollardaki İstanbulluları alternatif arayışına yöneltti ve trafik oluştu. Kapatılan metro istasyonları nedeniyle bazı vatandaşlar yürüdü.