30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan duyuruya göre, 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle:

1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde trafiğe kapatılacak.

2. D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

3. 10.Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

4. Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

5. Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

6. Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

7. Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

8. Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

9. Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

10. Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

11. Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,

12. Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,

13. Adnan Menderes Bulvarı

Alternatif Yollar ise şu şekilde olacak:

1. Turgut Özal Millet Caddesi,

2. Fevzipaşa Caddesi,

3. Atatürk Bulvarı,

4. Sahil Kennedy Caddesi

TOPLU ULAŞIM BUGÜN ÜCRETSİZ

Öte yandan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapmasında, kentteki toplu ulaşım araçları bugün yolcuları ücretsiz taşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, büyük zaferin 97. yılının coşkuyla kutlanması için şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenlenecek. Herkesin davetli olduğu Zafer Bayramı kutlamaları, İstanbullulara unutulmaz anlar yaşatacak. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet veriyor.

İstanbullular, bugün İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapacak. Ücret bedellerinin tamamı İBB'nin bütçesinden karşılanacak. Bugüne özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak.

Uygulama, İETT, metrobüs, Otobüs A.Ş. (Havalimanı otobüsleri hariç),özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği tramvay, metro, füniküler, tünel ve teleferik hatlarında geçerli.